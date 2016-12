Discovery Channel 18:40 bis 19:25 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Mit Pauken und Trompeten USA 2013 Stereo 16:9 Merken Die Temperaturen in Alaska fallen, und die Seeleute in der Beringsee präparieren ihre Schiffe für den Kampf mit zehn Meter hohen Riesenwellen. Die Kapitäne nehmen Kurs auf die Fanggründe im Norden, dort beginnt in Kürze die Schneekrabbensaison. Als eines der letzten Fangboote verlässt die 38 Meter lange "Kiska Sea" den Hafen von Dutch Harbor. Sie ist für die kommenden Wochen das neue Zuhause von Jake Anderson. Der Krabbenfischer will sich auf dem Schiff zum Skipper ausbilden lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Dane Tebo (Himself - Greenhorn: Wizard) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Mike Fourtner (Himself - Deckhand: Time Bandit) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Elliot Neese (Himself - Captain: Saga) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou