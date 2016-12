Motorvision.TV 22:35 bis 04:00 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Duck Commander 500, Texas Motor Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Wiederholung des Live Rennens: 344 Runden sind beim siebten Punktrennen der NASCAR Sprit Cup Saison 2016 auf dem schnellen 1,5 Meilen Oval in Fort Worth, Texas beim Duck Commander 500 zu fahren. Seit 2015 findet das Spektakel auf dem Wild Asphalt Circus als Nachtrennen unter Flutlicht statt. Mit sechs Siegen bleibt die Strecke mit dem variablen Banking von bis zu 24 Grad nach wie vor der "Vorgarten" von Jimmy Johnson - auch wenn der in Texas fünf Mal im Herbst gewann und bisher erst ein Frühjahrsrennen für sich entscheiden konnte. Johnsons Erzrivale in Texas bleibt Matt Kenseth mit zwei Siegen und satten 13 Top 5 Ergebnissen. Wiederholung de In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series