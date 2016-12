Sky Action 00:40 bis 02:15 Horrorfilm All the Boys love Mandy Lane USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einzelgängerin Mandy Lane (Amber Heard) ist das begehrteste Girl der ganzen Highschool. Doch bisher hat sich noch jeder ihrer männlichen Mitschüler die Zähne an ihr ausgebissen. Auf einem Wochenendausflug in eine einsame Hütte hoffen die Jungs (Aron Himelstein, Luke Grimes) endlich bei ihr zu landen. Doch statt einer heißen Party mit reichlich Alkohol, Drogen und Sex erwartet die Teenager das nackte Grauen. Denn ein brutaler Killer hat es auf Mandys Verehrer abgesehen und beginnt, einen nach dem anderen abzuschlachten. - Blutiger Schlitzer-Albtraum mit dem sexy Star aus "Drive Angry". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Heard (Mandy Lane) Anson Mount (Garth) Whitney Able (Chloe) Michael Welch (Emmet) Edwin Hodge (Bird) Aaron Himelstein (Red) Luke Grimes (Jake) Originaltitel: All the Boys Love Mandy Lane Regie: Jonathan Levine Drehbuch: Jacob Forman Kamera: Darren Genet Musik: Mark Schulz Altersempfehlung: ab 18