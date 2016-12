Anwalt Mick Haller (Matthew McConaughey) löst in L.A. schmutzige Fälle von der Rückbank seiner Lincoln-Limousine aus. Sein neuester Mandant scheint das ganz große Geld zu versprechen. Aber der smarte Jüngling (Ryan Phillippe) aus reichem Hause zieht den Anwalt bald in einen Sumpf aus Lügen, Sex und Gewalt. - Vertrackter Justizthriller, in dem Chefromantiker Matthew McConaughey als kerniger Advokat in der Klemme brilliert. In Google-Kalender eintragen