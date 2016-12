Sky Bundesliga 15:15 bis 17:30 Fußball Live Fußball: Bundesliga VfL Wolfsburg - Hertha BSC, 13. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken Der VfL Wolfsburg hat ein "Kopfproblem". Das diagnostizierte jedenfalls Valérien Ismaël nach dem 1:1 in Ingolstadt. "Es war ein glücklicher Punkt", gab der VfL-Coach zu, "im Abstiegskampf nimmt man aber jeden Punkt gerne mit". In seinem für die Champions League zusammengestellten Kader scheint nicht jeder Profi dem Abstiegskampf gewachsen zu sein. "Wir kriegen Woche für Woche ein klareres Bild, welcher Spieler bereit ist, den Weg mitzugehen", sagt Ismaël, "daraus ziehen wir unsere Schlüsse." Im für den Klassenerhalt zusammengestellten Hertha-Kader sind dagegen viele Spieler für den Kampf um die Königsklasse gewappnet. Nach dem 2:1 gegen Mainz sind die In Google-Kalender eintragen Bildergalerie