Sky Atlantic HD 02:50 bis 04:20 Dokumentation Zurück aufs Brett: Greg Louganis GB, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Greg Louganis hat als Turmspringer alle Rekorde gebrochen: Vier Jahre nach seinem zweifachen Olympia-Erfolg in Los Angeles konnte er auch 1988 in Seoul triumphieren, obwohl er sich bei einem seiner Sprünge schwer am Kopf verletzte. Damals rang er damit, ob er dabei seine HIV-Infektion offenlegen sollte. Nachdem er sich anschließend jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist er heute als offen schwuler, HIV-positiver Mentor der neuen Olympia-Hoffnungen zurückgekehrt. - Beeindruckende Doku über den Kampf eines Ausnahmeathleten um Identität und für Toleranz. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Greg Louganis (himself) Ron O'Brien (himself) Kyle David Pierce (himself) Originaltitel: Back on Board: Greg Louganis Regie: Cheryl Furjanic Drehbuch: Cheryl Furjanic, Karen Sim, Will Sweeney Kamera: Nicolas de Miranda, Kira Kelly Musik: Thomas Rutishauser Altersempfehlung: ab 12

