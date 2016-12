In Erinnerung an das lange, schmerzvolle Sterben seiner Mutter entwickelt Dr. Jack Kevorkian (Al Pacino) eine Maschine: Sie soll Schwerkranken einen selbstbestimmten Tod ermöglichen. Der Beginn seines lebenslangen Kampfes für die Sterbehilfe, der aus Kevorkian, seinem Anwalt Geoffrey Fieger (Danny Huston) und Mitstreitern wie Janet Good (Susan Sarandon) umstrittene Medienstars macht. Dennoch landet Kevorkian schließlich wegen Mordes im Gefängnis. - Emmyprämiertes, starbesetztes Biopic über den umstrittenen Vorkämpfer der Sterbehilfe. In Google-Kalender eintragen