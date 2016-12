Sky Atlantic HD 09:00 bis 10:05 Mysteryserie True Blood Ich wünschte, ich wäre der Mond USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Bill (Stephen Moyer) herausfindet, dass Sookie (Anna Paquin) die ganze Zeit über Eric (Alexander Skarsgard) in ihrem Keller versteckt gehalten hat, kann er seine Wut kaum im Zaum halten. Er sieht in dem Vampir ohne Gedächtnis eine große Gefahr, die unbedingt eliminiert werden muss. Auch sonst bringt die Nacht wenig Gutes: Jason (Ryan Kwanten) fürchtet sich davor, was bei Vollmond mit ihm geschehen wird. Arlenes und Terris Haus geht in Flammen auf und Tommy macht eine verstörende Verwandlung durch. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Joe Manganiello (Alcide Herveaux) Originaltitel: True Blood Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris, Raelle Tucker Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16

