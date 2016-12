Sky Krimi 00:25 bis 01:15 Krimiserie R.I.S. - Die Sprache der Toten Nebenwirkungen D 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken In einem Berliner Krankenhaus wird am frühen Morgen eine Nachtschwester tot aufgefunden, der Medizinschrank ist aufgebrochen und ausgeräumt. Alles spräche für einen Raub, wenn die Leiche nicht so bizarr zurechtgemacht wäre: Die Tote sieht aus wie Schneewittchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julian Weigend (Philip Jacobi) Hansa Czypionka (Paul Schneider) Tillbert Strahl-Schäfer (Timo Braun) Proschat Madani (Judith Karimi) Jana Klinge (Marie Severin) Sandra Mittelstädt (Sarah Wegner) Steffen Münster (Dr. Modrow) Originaltitel: R.I.S. - Die Sprache der Toten Regie: Michael Kreindl Drehbuch: Markus Hoffmann Kamera: Roman Nowocien