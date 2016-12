Sky Krimi 09:25 bis 10:30 Krimiserie Kommissarin Lund DK 2007 Nach dem Buch von Srren Sveistrup Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod des Beamten Olav Kristensen ist Phillip Dessau, politischer Berater des noch amtierenden Oberbürgermeisters Poul Bremer, in Verdacht geraten. Damit er noch rechtzeitig die U-Haft für einen wichtigen Politgipfel verlassen kann, gibt Troels endlich zu, was er in der Mordnacht gemacht hat. Kommissarin Sarah Lund hat inzwischen große private Probleme: Ihr Sohn will wieder zu seinem Vater zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofie Gråbøl (Sarah Lund) Lars Mikkelsen (Troels Hartmann) Bjarne Henriksen (Theis Birk Larsen) Ann Eleonora Jørgensen (Pernille Birk Larsen) Søren Malling (Jan Meyer) Bent Mejding (Poul Bremer) Jakob Cedergren (Phillip Dessau) Originaltitel: Forbrydelsen Regie: Hans Fabian Wullenweber Drehbuch: Torleif Hoppe Kamera: Rasmus Arrildt Musik: Frans Bak Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 172 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 91 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 66 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 09:05 bis 18:00

Seit 46 Min.