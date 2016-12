Sky Comedy 18:45 bis 20:15 Komödie Kochen ist Chefsache F, E 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Köstlich amüsante, schwungvolle Komödie. Superstar Jean Reno schwingt die Kochlöffel, um als Chef de cuisine seines edlen Restaurants zu überleben. Ausnahme-Comedian Michaël Youn bringt als Hobbykoch der Extra-Klasse den Meister zwar auf neue Ideen, aber als Konkurrent erst recht in die Bredouille. Ein pointenreiches Menü ist serviert. Bon appétit!Sternekoch Alexandre Legarde steht unter Druck. Sein Finanzier setzt auf trendige Molekularküche und will ihn loswerden. Für die alles entscheidende Frühlingskarte fehlen Alexandre innovative Ideen. Da stößt er auf den leidenschaftlichen Hobbykoch Jacky, der zurzeit als Maler und Anstreicher bei einem Altersheim jobbt und nebenbei dessen Küche auf Vordermann bringt. Alexandre bietet ihm eine Praktikantenstelle. Schon beim ersten gemeinsamen Auftritt in Alexandres TV-Show geraten die Meisterköche aber heftig in Streit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Alexandre Lagarde) Michaël Youn (Jacky Bonnot) Raphaëlle Agogué (Béatrice) Julien Boisselier (Stanislas Matter) Salomé Stévenin (Amandine) Pierre Vernier (Paul Matter) Santiago Segura (Juan) Originaltitel: Comme un chef Regie: Daniel Cohen Drehbuch: Daniel Cohen Kamera: Robert Fraisse Musik: Nicola Piovani