BonGusto 00:35 bis 01:00 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Alltäglich, aber lecker! N 2010 Merken Andreas nimmt uns mit in den Norden Norwegens, wo der Fischbestand so reich ist, dass die Menschen dort regelrecht verwöhnt sind. Dennoch ist ihr Lieblingsfisch der eher langweilige Seelachs. Andreas versucht, dem auf den Grund zu gehen und wird kreativ. So serviert er Sautierten Seelachs mit Zwiebelmus, Preiselbeeren und Spargel sowie hausgemachte Fischstäbchen mit Remoulade und Seelachsgratin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Viestad Originaltitel: New Scandinavian Cooking