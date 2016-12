BonGusto 18:45 bis 19:15 Unterhaltung meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic ...mit Chakall D 2012 Merken In dieser Folge mit Chakall: Heute weht südländischer Wind durch die MFI-Küche. Chakall, in Argentinien geboren, in Portugal zum TV-Star geworden und mittlerweile in Berlin beheimatet, wickelt Jörg Götte nicht nur mit leichten und leckeren Kreationen ein. Der Turban tragende Kochmopolit gibt Einblicke in seine sehr durch Musik geprägte kulinarische Karriere und komponiert einen köstlichen Gerichtemix aus Südamerika, China und Europa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic