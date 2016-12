MGM 02:25 bis 03:55 Krimi Bloody Mama USA 1970 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zu Zeiten der Depression zieht die Barker-Bande in einem selbstzerstörerischen Rausch durch die ländlichen Gebiete der USA. Angeführt von ihrer Mutter Kate (Shelley Winters), schrecken Herman (Don Stroud), Arthur (Clint Kimbrough), Fred (Robert Walden) und Lloyd Barker (Robert De Niro) weder vor Raub, Entführung oder Mord zurück. Als die Familienbande den Neureichen Sam Pendelbury (Pat Hingle) in ihre Gewalt bringt, kommen ihnen die Gesetzeshüter auf die Spur. Es kommt zum blutigen Showdown. - Gangsterballade über die Taten einer Verbrecherbande, angeführt von Ma Barker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shelley Winters (Kate "Ma" Barker) Pat Hingle (Sam Pendlebury) Don Stroud (Herman Barker) Diane Varsi (Mona Gibson) Bruce Dern (Kevin Dirkman) Robert De Niro (Lloyd Barker) Robert Walden (Fred Barker) Originaltitel: Bloody Mama Regie: Roger Corman Drehbuch: Robert Thom Kamera: John A. Alonzo Musik: Don Randi Altersempfehlung: ab 18

