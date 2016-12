MGM 23:30 bis 01:00 Horrorfilm Armee der Finsternis USA 1992 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Ash (Bruce Campbell) nimmt der Horror kein Ende: Gerade noch umringt von Dämonen in der Geisterhütte, findet er sich im nächsten Moment im 14. Jahrhundert auf einer mittelalterlichen Burg wieder. Um in seine Zeit zurückzukönnen, muss Ash das Necronomion, das Zauberbuch der Toten, auf einem Friedhof sicherstellen. Leider erweckt er bei seiner Mission die Armee der Finsternis zum Leben. - Letzter Teil von Sam Raimis "Tanz der Teufel"-Trilogie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Campbell (Ash) Embeth Davidtz (Sheila) Marcus Gilbert (Arthur) Ian Abercrombie (Wiseman) Richard Grove (Henry, der Rote) Bridget Fonda (Linda) Timothy Patrick Quill (Schmied) Originaltitel: Army of Darkness Regie: Sam Raimi Drehbuch: Sam Raimi, Ivan Raimi Kamera: Bill Pope Musik: Joseph LoDuca Altersempfehlung: ab 16