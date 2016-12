MGM 21:50 bis 23:30 SciFi-Film Robocop USA 1987 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detroit in naher Zukunft: Die Kriminalitätsrate ist drastisch angestiegen. Als der Polizist Murphy (Peter Weller) von Bandenchef Bodicker und seinen Männern erschossen wird, verwandelt man den Körper des Toten in eine stählerne "Gesetzesmaschine". Aber Murphys Erinnerung ist nicht vollständig gelöscht. Er macht sich auf die Suche nach seinen Mördern. - Brutaler, bissiger Sci-Fi-Kult vom "Starship Troopers"-Macher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Weller (Alex J. Murphy / Robocop) Nancy Allen (Anne Lewis) Dan O'Herlihy (Der alte Mann) Ronald Cox (Richard "Dick" Jones) Kurtwood Smith (Clarence J. Boddicker) Miguel Ferrer (Robert "Bob" Morton) Robert Do Qui (Sergeant Warren Reed) Originaltitel: Robocop Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Edward Neumeier, Michael Miner Kamera: Jost Vacano Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 18