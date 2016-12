1944: Nach einer schweren Verwundung in Nordafrika kehrt Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg nach Deutschland zurück. Schon während des Feldzuges sind dem Offizier Zweifel an Hitlers Krieg gekommen. In seinem Heimatland schließt er sich einer Gruppe ranghoher Offiziere an, die planen Adolf Hitler zu töten. Unter der Federführung Stauffenbergs wird ein riskanter Plan geschmiedet: Die "Operation Walküre" sieht ein Attentat auf den Führer und seine engsten Vertrauten vor, um die Waffen-SS zu entmachten und das Kriegsende zu besiegeln. Am 20. Juli detoniert ein gezielt platzierter Sprengsatz und die Nachricht vom Tod des Führers wird verbreitet, doch dieser hat überlebt und für die Verschwörer beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit?. In Google-Kalender eintragen