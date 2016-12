MGM 11:35 bis 13:10 Drama Der zehnte Mann USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paris, 1941: Wahllos verhaften die Nazis Zivilsten und kündigen an, jeden zehnten von ihnen hinzurichten. Per Los sollen die Häftlinge selbst bestimmen, wer getötet wird. Es trifft Rechtsanwalt Chavel (Anthony Hopkins). Der kann das Los jedoch an einen todkranken Mithäftling weitergeben. Als Gegenleistung überschreibt er dessen Famile seinen Besitz. Drei Jahre später sucht Chavel unter falschem Namen Kontakt zu der Familie des "zehnten Mannes". - Schuld-und-Sühne-Drama nach Graham Greene. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (Therese) Kristin Scott Thomas (Mother) Derek Jacobi (Michel) Cyril Cusack (Toupard) Brenda Bruce (Madame Mangeot) Timothy Watson (Michel) Peter Jonfield (Roche) Sprecher: Jochen Thomas (Therese) Peter Zintner (Michel) Dieter Okras (Toupard) Originaltitel: The Tenth Man Regie: Jack Gold Drehbuch: Lee Langley Kamera: Alan Hume Musik: Lee Holdridge Altersempfehlung: ab 12