MGM 08:15 bis 09:50 Drama Der Versuchung verfallen AUS 1987 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Corrimandel, eine australische Kleinstadt am Vorabend des zweiten Weltkriegs. Die attraktive Marge (Rachel Ward) führt mit dem einfältigen Holzfäller Sonny (Bryan Brown) eine leidenschaftslose Ehe. Eines Tages kommt der Frauenheld Neville (Sam Neill) in die Stadt. Bei ihm findet Marge sexuelle Erfüllung. Obwohl Neville sie nur als Spielball benutzt, wird sie ihm hörig. - Atmosphärisch aufgeheiztes Ehebruchsdrama mit Rachel Ward und ihrem Ehemann Bryan Brown. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Ward (Marge Hills) Bryan Brown (Sonny Hills) Steven Vidler (Sugar Hills) Sam Neill (Neville Gifford) Jennifer Claire (Daisy) Bruce Barry (Archie) Peter Cummins (Ned Hopper) Originaltitel: The Umbrella Women Regie: Ken Cameron Drehbuch: Peter Kenna Kamera: James Bartle Musik: Cameron Allan Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:59 bis 13:00

Seit 170 Min. The Scorpion King

Abenteuerfilm

RTL II 08:20 bis 09:55

Seit 89 Min. Nordische Kombination

Wintersport

Eurosport 08:45 bis 10:00

Seit 64 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:50

Seit 59 Min.