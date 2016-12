NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Morden im Norden Folge: 39 Süße Rache D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Das Lübecker Ermittlerteam muss den Kioskbetreiber Dieter Bannow informieren, dass sein Enkel vergiftet worden ist. Das Kind liegt im Koma. Das Gift befand sich in einem Schokoriegel, den es bei seinem Großvater verzehrt hatte. Der Kiosk wird geschlossen und von der Spurensicherung untersucht. Bannow soll den Schlüssel im Kommissariat abgeben, denn Finn Kiesewetter und Lars Englen werden zu einem Mordfall gerufen. Der arbeitslose Schlosser Michael Weder wurde von seiner Schwiegertochter Christiane erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Zwar hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen, doch die pathologischen Untersuchungen ergeben eindeutig, dass es kein Selbstmord war. Das ist der zweite Trauerfall, den das Ehepaar Weder innerhalb kurzer Zeit ertragen muss. Denn knapp vier Monate zuvor ist ihr 17-jähriger Sohn bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Sandra Schwartenbeck erkennt den Kioskbesitzer, weil er ihr in früheren Jahren als Minderjährige Alkohol verkauft hatte. Sie geht der Frage nach, ob er das immer noch tut und stellt fest, dass auch der Sohn des Ehepaars Weder an seinem Kiosk Alkohol erhalten hatte. Gibt es vielleicht einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Martinek (Finn Kiesewetter) Ingo Naujoks (Lars Englen) Tessa Mittelstaedt (Elke Rasmussen) Marie-Luise Schramm (Sandra Schwartenbeck) Veit Stübner (Herr Schroeter) Christoph Tomanek (Dr. Strahl, Pathologe) Jürgen Uter (Ernst) Originaltitel: Morden im Norden Regie: Torsten Wacker Drehbuch: Sylke Lorenz Kamera: André Lex