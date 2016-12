NDR 21:45 bis 22:35 Familienserie Der Dicke Sportsfreunde D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Der ehemalige Profiboxer Lothar Strom will es noch einmal wissen: In einem Schaukampf will er beweisen, dass er auch noch mit Mitte 60 körperlich fit ist. Seine Tochter Sybille fürchtet jedoch um seine Gesundheit. Darum will sie den Kampf gerichtlich verbieten lassen. Sie behauptet, dass ihr Vater gelegentlich Ausfälle hat und nicht mehr weiß, wer und wo er ist. Begeistert von Stroms Vitalität und Enthusiasmus vertritt Gregor Ehrenberg den alternden Boxer. Als der Anwalt aber die Bekanntschaft von Gerd Matuschek, einer Kiezgröße und dem Organisator des Schaukampfs, macht und einen von Stroms Ausfällen miterlebt, versteht er die töchterliche Sorge. Isabel von Brede hat es ebenfalls mit einem sportlichen Fall zu tun: Petra Günther, eine junge, erfolgreiche Leistungssportlerin, steht unter Dopingverdacht. Ihr Sponsor verklagt sie wegen Betrugs. Petra bestreitet die Vorwürfe und behauptet, sie sei von ihrem Ex-Manager hereingelegt worden. Der Fall macht Isa zu schaffen. Nicht nur, weil sie ihrer Mandantin nicht traut, sondern auch, weil ihr ehemaliger Lebensgefährte Wieland Krohn der Anwalt der Gegenseite ist. Yasmin hat die Trennung von Rechtsanwalt Lars Meckel noch nicht überwunden. Er macht es ihr auch nicht leicht, denn immer wieder steht er vor ihrer Haustür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Gregor Ehrenberg) Sabine Postel (Isabel von Brede) Katrin Pollitt (Gudrun Kowalski) Paul Faßnacht (Lothar Strom) Anne Cathrin Buhtz (Sybille Strom) Ninja Kim Böhlke (Petra Günther) Burcu Dal (Yasmin Ülküm) Originaltitel: Der Dicke Regie: Josh Broeker Drehbuch: Thorsten Näter Kamera: Anton Klima Musik: Andreas Bick