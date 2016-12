Tele 5 03:10 bis 04:40 Horrorfilm Vipers USA, CDN 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Aus einem Biotech-Labor entweichen zum Zwecke der Krebsmedikation genetisch modifizierte und mithin überaus aggressive, menschenfressende Hornvipern in die Freiheit und bedrohen das direkt um die Ecke idyllisch an der pazifischen Küste gelegene Fischernest Eden Island. Dort ahnt man noch nichts Böses und ist mit Familienzwisten gut beschäftigt, als die ersten übel zugerichteten Opfer auftauchen und Leute zur zusammenarbeit zwingen, die sich gestern noch verklagten. Ein junger Mediziner entdeckt schließlich die Achillesferse der Untiere. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tara Reid (Nicky Swift) Jonathan Scarfe (Cal Taylor) Corbin Bernsen (Burton) Genevieve Buechner (Maggie Martin) Stephen E. Miller (Hank Brownie) Jessica Steen (Dr. Collins) Don Davis (Dr. Silverton) Originaltitel: Vipers Regie: Bill Corcoran Drehbuch: Brian Katkin Kamera: Thomas Burstyn Musik: Lawrence Shragge Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:55 bis 05:00

Seit 179 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Dominick & Eugene

Drama

Das Erste 02:10 bis 03:58

Seit 104 Min.