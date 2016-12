Nick 06:40 bis 07:10 Trickserie Fresh Beat Band Spione Der Werwolf-Friseur USA 2015 Merken Der Punkfriseur Mojo Blauhaar, der bei Vollmond immer zum Werwolf wird, entwickelt ein Haarspray, das die ganze Stadt in Werwölfe verwandelt. Können die Fresh Beats rechtzeitig ein Gegenmittel finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fresh Beat Band of Spies Regie: Chuck Sheetz, Derek Prout Drehbuch: Hadley Klein Musik: Stuart Kollmorgen