RTL II 03:30 bis 04:30 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Valar Morghulis USA, GB 2012 Live TV Merken Die Schlacht von Schwarzwasser ist geschlagen: Stannis Baratheons Angriff wurde zurückgeworfen, seine Flotte zum größten Teil vernichtet. Als Tyrion am Morgen danach erwacht, hat sich die Situation drastisch verändert. König Joffrey verteilt Belohnungen an seine Getreuen - und entmachtet Tyrion. Winterfell wird belagert. Theon Graufreud erhält von Maester Luwin einige Ratschläge, die er aber nicht befolgt. In einer feurigen Rede spornt er seine Männer zur Verteidigung der Burg bis zum letzten Mann an. Stannis Baratheon hadert mit seiner Niederlage. Doch ihm wird prophezeit, dass der Krieg um die eiserne Krone von Westeros noch lange nicht zu Ende ist. Jon Schnee erhält eine Chance, sich zu beweisen. Daenerys ist an einem seltsamen Ort, und im Norden erreicht das Reich eine neue, gewaltige Bedrohung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Alan Taylor Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Jonathan Freeman Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

