RTL II 22:35 bis 23:30 Mysteryserie The Walking Dead Die neue Welt USA 2016 2016-12-03 01:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach den letzten Angriffen ist etwas Zeit vergangen und die Gruppe kann sich über ihre weiteren Pläne und Taktiken klar werden. Rick und Daryl stoßen bei einem Erkundungstrupp unerwartet auf neue Vorräte. Doch sie müssen feststellen, dass sie nicht die einzigen sind, die sich dafür interessieren. Und ihre Widersacher könnten ihnen durchaus gefährlich werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Michael Cudlitz (Sgt. Abraham Ford) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Kari Skogland Drehbuch: Angela Kang, Corey Reed Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16