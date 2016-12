RTL II 20:15 bis 21:20 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Schwarzwasser USA, GB 2012 2016-12-03 02:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Das Schicksal von Winterfell nimmt eine unerwartete Wendung. Auch der Krieg um den Eisernen Thron strebt einem neuen Höhepunkt zu, als Stannis Baratheon, der Bruder von König Robert und Lord von Drachenstein, mit seiner Flotte die Hauptstadt erreicht. Der listige Tyrion und der Clan der Lennisters kämpfen um ihr Leben. Wer wird die schicksalhafte Entscheidungsschlacht gewinnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Headey (Cersei Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Sophie Turner (Sansa Stark) Maisie Williams (Arya Stark) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Neil Marshall Drehbuch: George R.R. Martin Kamera: Sam McCurdy Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16