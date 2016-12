SWR 21:50 bis 23:15 Familienfilm Alle Kinder brauchen Liebe D 2000 2016-12-03 02:15 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die engagierte Waisenhausleiterin Anna Stolberg (Witta Pohl) bereitet gerade mit ihren Schützlingen das Weihnachtsfest vor, als sie plötzlich eine Hiobsbotschaft erhält: Der Eigentümer des Anwesens, Friedrich Witt (Günter Kütemeyer), hat den Mietvertrag für sein renovierungsbedürftiges Jagdschlösschen gekündigt. Anna und den Kindern droht noch vor Weihnachten die Zwangsräumung. Gemeinsam mit dem Landarzt Dr. Robert Flimm (Ulrich Pleitgen), ihrer resoluten Haushälterin Hella Roth (Franziska Troegner) und dem gutmütigen Hausmeister Hans Reichert (Dietmar Huhn) unternimmt sie alles, um das Haus noch zu retten. Doch weder der skrupellose Makler Wolfgang Merkel (Axel Pape) noch die örtlichen Honoratioren haben ein offenes Ohr für ihre Sorgen. Die Kinder verkaufen bereits ihre letzten Habseligkeiten auf dem Weihnachtsmarkt, um Anna zu helfen. Da entdeckt Anna eine Intrige: Ihr Stellvertreter, der cholerische Jürgen Hertweck (Heinrich Schafmeister), hat sich mit dem Makler Merkel verbündet. Er will in dem an Stelle des Waisenhauses geplanten Seniorenheim Karriere machen. Für die Kleinen scheint es keine Hoffnung mehr zu geben - bis eines der Kinder dem kauzigen Witt einen Streich spielt und ihm dabei unverhofft ans Herz wächst. Als Witt dann auch noch merkt, dass Merkel ihn ebenfalls ausgetrickst hat, bereiten er und die örtlichen Honoratioren den beiden Spekulanten ein Angebot, das sie nicht ausschlagen können. Karsten Wichniarz gelang ein einfühlsamer und humorvoller Familienfilm, der an den Weihnachtsklassiker "Der kleine Lord" erinnert. Witta Pohl überzeugt als zupackend-mütterliche Heimleiterin, die sich mit Leib und Seele für ihre Schützlinge einsetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Witta Pohl (Anna Stolberg) Franziska Troegner (Hella Roth) Dietmar Huhn (Hans Reichert) Ulrich Pleitgen (Dr. Robert Flimm) Heinrich Schafmeister (Jürgen Hertweck) Axel Pape (Wolfgang Merkel) Günter Kütemeyer (Friedrich Witt) Originaltitel: Alle Kinder brauchen Liebe Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Christian Lang Kamera: Stephan Motzek Musik: Franz Bartsch Altersempfehlung: ab 6