Reportage Zauberhafte Weihnachtswelten: Urlaubsziele im Advent Wolfgangsee im Salzkammergut: Gemütlich mit dem Schiff von einem zum nächsten Weihnachtsmarkt fahren / New York: Erlebenswertes Weihnachtsimperium lädt ein zum Shoppen und Schwelgen / Nancy in Lothringen: Traditionelles Nikolausfest mit dem berühmten Straßenumzug und großem Feuerwerk / Rothenburg ob der Tauber: Im Advent ganz im Zeichen des Reiterlesmarktes D 2014 Fernab des Alltagsstresses bieten festlich geschmückte Städte eine verlockende Auszeit an: Wolfgangsee im Salzkammergut, New York, Nancy, Rothenburg ob der Tauber oder Straßburg. So kann man abseits am Wolfgangsee im Salzkammergut gemütlich mit dem Schiff von einem zum nächsten Weihnachtsmarkt fahren. Weithin sichtbar leuchtet eine zehn Meter hohe, schwimmende Laterne auf dem See und stimmt als Friedenslicht auf die Vorweihnachtszeit ein. Das ohnehin schon spannende New York dagegen verwandelt sich im Advent in ein erlebenswertes Weihnachtsimperium: Häuser und Geschäfte sind geschmückt, Straßen mit Lichterketten hell erleuchtet. Kaufhäuser warten mit ganzen Weihnachtsabteilungen auf, und der mit 22 Metern wahrscheinlich höchste geschmückte Weihnachtsbaum zieht Winterfans aus aller Welt vor das Rockefeller Center. Auch in das vorweihnachtliche Nancy strömen Anfang Dezember Besucher aus aller Herren Länder: Dann wird in der Stadt der goldenen Tore und der historischen Hauptstadt Lothringens das traditionelle Nikolausfest gefeiert, mit einem berühmten Straßenumzug und großem Feuerwerk auf der Place Stanislas im Herzen der Stadt. Viel weniger spektakulär, aber nicht minder faszinierend gibt sich Deutschlands heimliche Weihnachtsmetropole: Das mittelalterliche Rothenburg ob der Tauber, schon bei einem Tagesausflug zu entdecken, steht im Advent ganz im Zeichen des Reiterlesmarktes. Glühwein und duftende Leckereien gibt es hier wie überall, aber wo sonst schon kann man ein Weihnachtsmuseum besichtigen? Auf der Liste stimmungsvoller Adventsziele darf aber natürlich auch die romantische Europastadt Straßburg nicht fehlen. Im Dezember verwandelt sie sich in ein Weihnachtsparadies mit üppigen Dekorationen, Hunderten von Buden und vielen elsässischen Spezialitäten. Dass sie dann an den Wochenenden Besucherströme anzieht, muss nicht von einer Stippvisite abhalten: der Straßburger Markt wird erst am 1. Februar wieder abgebaut es ist also genug Zeit, sich auch noch zwischen den Jahren in aller Ruhe von der ganz besonderen Atmosphäre verzaubern zu lassen.