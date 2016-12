VOX 00:00 bis 00:55 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Folter USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Central Park wird nach Eingang einer E-Mail bei der Parkaufsicht eine ermordete Frau gefunden. Direkt daneben liegt die Leiche eines Mannes im Jogginganzug. Man nimmt zunächst an, dass der Ermordete ein Jogger war, der dem Mörder zufällig in die Quere gekommen ist. Benson und die FBI-Agentin Cooper, die bei der Verhaltensanalyseeinheit BAU arbeitet und nach einem Serienmörder fahndet, der schon über 20 Frauen umgebracht hat, sollen gemeinsam in dem Fall ermitteln. Coopers früherer Mentor Dr.Tillmann ist damals an dem Fall zerbrochen und beging Selbstmord. Die Agentin glaubt, dass der bislang nicht gefasste Serienkiller nun erneut zugeschlagen hat und die Frau zu seinem Opfer wurde. Wenig später finden Benson und Cooper heraus, dass der vermeintliche Jogger keineswegs ein unbeschriebenes Blatt ist, sondern der lang gesuchte Serienmörder, ein gewisser Larry Moore. Für die Polizei beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Ermordete hatte offenbar ein Versteck, in dem er weitere Opfer gefangen halten könnte. Außerdem stehen die Ermittler in einem weiteren Punkt vor einem Rätsel: Wer hat Larry Moore ermordet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (M.E. Melinda Warner) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Arthur Forney Drehbuch: Dick Wolf, Judy McCreary Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16