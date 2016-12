VOX 17:55 bis 19:10 Magazin hundkatzemaus Faszination Leopardgeckos D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Leopardgeckos zählen zu den beliebtesten Haustier-Reptilien. Auch Maren Anders aus Quickborn bei Hamburg ist den bunten Geckos verfallen. Eigentlich hätte sie, wenn es nach ihrem Mann ginge, nur ein Terrarium haben dürfen. Doch Leopardgeckos machen süchtig, meint jedenfalls Maren. 22 Terrarien hat sie mittlerweile, und die bieten gefleckten, gestreiften und getigerten Tieren ein optimales Zuhause. Ob das mit dem Suchtpotenzial der Tiere wirklich so ist, will hundkatzemaus-Reporterin Diana Eichhorn herausfinden und ist in den Hohen Norden gereist. Bei ihrem Besuch lernt Diana eine bunte und zutrauliche Schar kennen. Sie erfährt auch wie viele Farbschläge es weltweit gibt und auf welche Gefahren und Risiken Einsteiger achten müssen. Wozu ist die Quarantäne nötig, warum sollten Anfänger ausschließlich Weibchen halten? Maren kann viel Spannendes über ihre Tiere erzählen und richtet gemeinsam mit Diana ein artgerechtes Terrarium ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Diana Eichhorn Gäste: Gäste: Frank Weber (Tierschutzexperte) Originaltitel: hundkatzemaus