tagesschau24 03:15 bis 04:00 Magazin extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn XXL D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Irrsinn der Woche - in einer Spezialausgabe. Auch in dieser Folge geht der Wahnsinn weiter: Moderatorin Barbara Ruscher präsentiert unglaubliche Geschichten aus der Welt des alltäglichen Irrsinns. Für "Der reale Irrsinn XXL" sind extra 3-Autoren wieder in der gesamten Republik auf der Suche nach wiehernden Amtsschimmeln, Steuerverschwendung, Eitelkeit, Größenwahn - und den zugehörigen Erklärungsversuchen. Dazu gibt es neben Perlen aus dem extra 3-Archiv TV-Premieren von witzigen Realsatiren, die Anlass zum Kopfschütteln geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Ruscher Originaltitel: extra 3 Spezial

