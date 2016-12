tagesschau24 20:15 bis 21:00 Dokumentation Der Berliner Patient - Geheilt von AIDS D 2012 2016-12-03 01:15 Stereo 16:9 Merken Die Heilung von HIV - ein Ziel, das Forscher jahrelang für unmöglich hielten. Doch dann gelang an der Berliner Charité das Unmögliche: Timothy Ray Brown wurde durch eine spektakuläre Heilung für immer vom HI-Virus befreit. Dem Internisten Gero Hütter gelang es, mit einer Stammzellen-Behandlung seinen Patienten sowohl von HIV als auch von Blutkrebs zu befreien. Zwar ist seine Therapie so gut wie nicht wiederholbar, dennoch mobilisierte der Berliner Fall die wissenschaftliche Gemeinschaft. Seitdem scheint es möglich, das Virus in naher Zukunft zu besiegen. Der Film erzählt die Geschichte der aufsehenerregenden Behandlung des "Berliner Patienten". Timothy Ray Brown berichtet von seinen Hoffnungen und seinen Reisen, um seinen Fall als Mutmacher bekannt zu machen. Und wir besuchen die Labore, wo im Augenblick weltweit auf Hochtouren daran gearbeitet wird, HIV zu bekämpfen, während Betroffene in Berlin und den USA mit AIDS als chronischer Krankheit umzugehen lernen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Raiko Thal Originaltitel: Der Berliner Patient - Geheilt von Aids Regie: Benjamin Cantu/Mira Thiel