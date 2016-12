RTL 00:00 bis 02:15 Show Das Supertalent D 2016 2016-12-04 14:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Hier alle Kandidaten der Show 12: Sabrina Jannewers (33) aus Borchen ist eigentlich Reinigungskraft, verdient sich aber mit Model-Jobs und ihrem eigenen YouTube-Kanal etwas dazu. In ihren Videos singt sie oft Karaoke. Das Singen ist auch ihr Talent auf der 'Supertalent'-Bühne, wo sie Nenas "99 Luftballons" zum Besten gibt. Eigentlich wollte sie als Unterstützung ihren Traummann Marc Terenzi mitbringen, den sie backstage bei einem Auftritt der Herrenstripper "Sixpaxx" kennengelernt hat. 'Der hatte aber leider keine Zeit', gibt Sabrina zu. Ob sie mit ihrem Auftritt auch solo glänzen kann? Dmitry Ishkanov (11) aus Köln besucht nicht nur ein Gymnasium, sondern auch ein Precollege für hochbegabte Kinder, wo er auf das Musikstudium vorbereitet wird. Dmitry weiß, dass er später einmal ein bekannter Pianist werden will. Daher versucht er bei "Das Supertalent" die Jury und die Zuschauer bereits jetzt von seinen Klavierkünsten zu überzeugen. Dmitry ist in Moskau geboren, lebte dann auf Malta und zog vor drei Jahren nach Köln. Trotz seiner jungen elf Jahre ist die große Bühne ist für ihn nichts Neues, denn er hatte bereits mehrere große Auftritte. Jake Tuite (15) und Tobias Mead (29) aus London bilden das Tanzduo 'Duplic8'. Jake nennt Tobias gerne 'old man'. So entstand die Idee, mit einer Großvater-Maske auf die 'Supertalent'-Bühne zu gehen und den "alten Mann" in die Performance einzubauen. Als Tänzer können die beiden bereits auf einige Erfolge zurückblicken - nun wollen sie ihr Glück auf der Supertalent-Bühne versuchen. Vanessa Kneale (28) und Janie Pinard (23) aus dem kanadischen Montreal lernten sich vor einigen Jahren bei einem Slapstick Workshop kennen und treten seitdem zusammen auf. Die beiden Frauen reizt an "Das Supertalent" besonders das deutsche Publikum, da es einen ganz besonderen Kunstgeschmack haben soll. Ob sie da Recht behalten und ihre komödiantische Nummer gut ankommen wird? Eliana Burki (33) aus Zürich spielt das Alphorn schon, seitdem sie sechs Jahre alt ist und will mit ihrem Auftritt beweisen, dass ihr Wahl-Instrument nicht langweilig, sondern ausdrucksstark ist. Für ihren Auftritt hat sie sich "Sonnentanz" von Klangkarussell ausgesucht und wird dabei von Andi Pupato (45) an den Drums begleitet. Hauptberuflich ist Eliana Musikerin und tourt mit ihrer Band durch die ganze Welt. Dass das Alphorn nicht das leichteste Instrument ist, muss übrigens auch Bruce Darnell nach einem kurzen Exkurs feststellen . Peter Jahns (68) aus Berlin macht ehrenamtlich Stadtführungen in seiner Heimat Berlin-Köpenick, tritt regelmäßig als Sänger lateinamerikanischer Songs in einer Berliner Kneipe auf und hält sich mit Krafttraining fit. Außerdem ist der 68-Jährige ausgebildeter Schauspieler und wirkte bereits in einigen Filmen mit. Auf der Supertalent-Bühne will er mit einem langsamen Song überzeugen und singt "Misty" von Johny Mathis. Gloria Troisio (19) aus Balzers (Liechtenstein) macht momentan eine Ausbildung als medizinische Praxisassistentin. Ihre Passion ist jedoch das Singen. Einmal vor großem Publikum aufzutreten ist der Traum, der sie zu "Das Supertalent" geführt hat. Ihre großen Vorbilder sind Whitney Houston und Céline Dion. Am Samstag singt sie "Hurt" von Christina Aguilera. Ihre größte Angst: Ein Texthänger! Anna Rogaleva (16) und Madita Matuszczak (12) aus Düsseldorf wollen die Supertalent-Bühne mit ihrer Akrobatiknummer einnehmen. Die beiden kennen sich seit einem Jahr und trainieren eigentlich nur zum Spaß zusammen. Nachdem sie die anderen Akrobatik-Acts in der Show sahen, beschlossen Anna und Madita selbst einmal teilzunehmen. Ihre Choreographie haben sie erst einen Tag vor ihrem Auftritt einstudiert. Trotzdem sind sie von ihrem Können überzeugt. Bei Dieter Bohlen sammelt die 12-jährige Madita schon vor dem Auftritt Sympathiepunkte: "Madita, der Name ist so schön. Mein nächstes Kind nenne ich auch Madita." Ob die beiden Mädchen auch mit ihrer Akrobatik überzeugen können? Da steht ein Pferd auf dem Flur? Nein, gleich m In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Hartwich Gäste: Gäste: Victoria Swarovski, Bruce Darnell, Dieter Bohlen Originaltitel: Das Supertalent