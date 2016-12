RTL 09:15 bis 10:00 Magazin Die Fakten-Checker Kälte-Fakten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wir alle kennen das typische Winter-Problem: Handschuhe oder Handy? Eine neue Erfindung soll dieses Problem lösen: ein Handschuh, mit dem man telefonieren kann. Aber funktioniert er wirklich, der Handy-Handschuh? Das klären wir bei "Echt oder Fake?" Außerdem besuchen wir einen Ort, an dem das ganze Jahr über Winter herrscht: die Skihalle in Neuss. Bei so viel Kälte kommt die Erkältung ja schon fast von allein- oder doch nicht?! In unserem Experiment testen wir, wie schnell sich Erkältungsbakterien und Grippe-Viren tatsächlich verbreiten und ob man von Kälte krank wird. Kälte hat aber auch schöne Seiten. Die zeigen wir euch in unserer Reportage über Eisskulpturen. Und für alle die im Winter nicht frieren wollen, zeigen wir worauf es ankommt, bei der richtigen Winterkleidung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Fakten-Checker

