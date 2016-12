ONE 17:45 bis 20:00 Sport Big Air Freestyle Festival D 2016 Stereo Live 16:9 Live TV Merken Big Air Freestyle Festival . Europa-Premiere in Mönchengladbach. Der Niederrhein bekommt ein spektakuläres Snowboard & Ski Event. Rund um den Big Air Weltcup werden zudem Top Bands wie die BEGINNER, DJs und eine große Label- und Testarea für eine einzigartige Wintersport- und Festivalatmosphäre sorgen. Die Mischung macht's und die ist beim Wintersportspektakel am 2. und 3. Dezember garantiert. Je ein Live-Headliner am Freitag und am Samstag sorgen neben DJs für das musikalische Rahmenprogramm. Die BEGINNER werden die Bühne am Freitag, den 2.12. entern und die SPORTFREUNDE STILLER am Samstag, den 3.12. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Big Air Freestyle Festival