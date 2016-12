ONE 12:30 bis 13:00 Reportage Mein Traumhaus mit Geschichte Neues Leben für ein altes Schloss D 2014 Live TV Merken In Bernau sind Anja und Matthias Bachmann mit ihrer Haussanierung in Verzug. Die Fenster wurden viel zu spät geliefert und passen dann zu allem Überfluss noch nicht mal richtig in die vorgesehenen Öffnungen. Dazu kommt, dass die Badewanne aufgrund eines Schadens zurück geschickt werden muss - das Paar braucht jetzt viel Humor. Sie hoffen, die restlichen Arbeiten nun schnell hinter sich zu bringen - denn bis zum Ende des Sommers möchten sie auf jeden Fall mit ihren beiden Töchtern einziehen in ihr lang ersehntes Fachwerkhaus. Im ehemaligen Landhaus der Adlons in Neu Fahrland bei Potsdam gibt es Streit mit dem Nachbarn, dem Besitzer eines Plattenbaus. Und der Seitenflügel der Villa erstrahlt nur langsam in neuer Pracht. Die meisten Fliesen für die Bäder sind noch nicht da, und in das Chaos platzt überraschender Besuch: Felix Adlon, der Urenkel des Besitzers. Mathilda Huss und Wilhelm Wilderink führen ihn durch ein Stück Vergangenheit seiner Familie, die nun auch irgendwie zu ihnen gehört. Auf Schloss Lanke hat sich Dr. Drachenberg angekündigt - der oberste Denkmalpfleger des Landes Brandenburg. Für Andra Schumann und Jens Jacobi ist der Besuch eine Ehre und ein Schreck zugleich. Haben sie auch alles richtig gemacht? Fast zeitgleich ist die nächste Ferienwohnung fertig und wird auch prompt vermietet. Unterdessen richten sich die Blicke schon auf eine neue Baustelle in Lanke - nach mehr als zehn Jahren haben die Bauherren noch immer nicht genug. Mit dieser dritten Folge endet die Reihe 'Mein Traumhaus mit Geschichte'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Traumhaus mit Geschichte Regie: Arne Cornelius Wasmuth