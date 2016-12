RTL NITRO 21:10 bis 22:05 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Kleine Schwester D 2005 2016-12-03 00:50 Live TV Merken Christina, die kleine Schwester der Chefin Engelhardt, wird verfolgt, rast über die Autobahn und verursacht einen spektakulären Unfall. In ihrer Panik gibt sie Vollgas und flieht vom Unfallort. Kurz darauf steht sie vor der Tür ihrer großen Schwester. Sie erzählt aufgewühlt, dass sie auf dem Rückweg von einer Klettertour von zwei bewaffneten Männern auf einer Raststätte überfallen wurde. Es sei ihr gelungen vor den Angreifern zu fliehen, doch auf der Flucht vor dem dunklen Wagen der Verfolger habe sie den Unfall verursacht. Während Engelhardt Kranich und Gerkhan bittet, nach dem Auto zu fahnden, untersuchen Hartmut und Staatsanwältin Schrankmann einen Mord. Der Tote, Marc Petzold, wurde mit einem Bergsteigerhammer erschlagen. Und die Fingerabdrücke auf der Tatwaffe gehören Christina. Engelhardt ist natürlich überzeugt, dass Christina nichts mit dem Mord zu tun hat, doch Staatsanwältin Schrankmann ist da keinesfalls so sicher. Und als man in den Reifen von Christinas Wagen 20 Kilo Kokain findet, beginnen auch Tom Kranich und Semir Gerkhan an der Unschuld der kleinen Schwester zu zweifeln. Sollte sie wirklich schuldig sein? Die beiden Polizisten ermitteln weiter und machen eine unglaubliche Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Steinke (Tom Kranich) Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Friderikke-Maria Hörbe (Christina Engelhardt) Andreas Günther (Marcel Winter) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Axel Barth, Roland Leyer Drehbuch: Frank Koopmann, Jeanet Pfitzer Musik: Klaus Garternicht