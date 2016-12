RTL NITRO 15:30 bis 15:55 Dokusoap Pawn Stars - Die drei vom Pfandhaus Jetzt oder nie USA 2013 HDTV Live TV Merken Rick kauft ein besonderes Gewehr aus dem 19. Jahrhundert, das berühmt für seine außergewöhnliche Zielgenauigkeit ist. Dies verleitet Chumlee und Rick dazu zu testen, wer auf dem Schießstand besser zielen kann. Corey fühlt sich von seinem Vater und dem alten Herrn nicht ernstgenommen: Er wartet nun schon einen Monat auf eine Entscheidung der beiden, was seine Teilhaberschaft am Pfandhaus anbelangt. Obwohl sich Rick noch nicht entscheiden möchte, sieht er ein, dass er seinem Sohn eine Antwort schuldet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Harrison, Rick Harrison, Corey Harrison Originaltitel: Pawn Stars