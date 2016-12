RTL NITRO 12:45 bis 13:35 Actionserie Das A-Team Diamantenfieber USA 1983 2016-12-04 19:25 HDTV Live TV Merken Der alte Diamantensucher Griffin wird in Afrika, kurz nachdem er eine Diamantenader gefunden hat, von einem Killer namens Scheckter ermordet. Der Killer wurde von dem skrupellosen Geschäftsmann Jonathan Fletcher angeheuert, der es auf Griffins Diamantenmine abgesehen hat. Um zu verhindern, dass der Besitz in Fletchers Hände fällt, muss Griffins Tochter Toby die Mine wieder in Betrieb nehmen. Dazu müsste sie einen Luftschacht sprengen. Da Fletcher die einzige Straße zur Mine kontrolliert, gelingt es Toby Griffin nicht, das nötige Dynamit alleine heranzuschaffen. So heuert sie für den Transport das A-Team an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Hannibal) Dwight Schultz (Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Faceman) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Albert Salmi (Jonathan Fletcher) Kristen Meadows (Toby Griffin) Originaltitel: The A-Team Regie: Ronald Satlof Drehbuch: Patrick Hasburgh Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12