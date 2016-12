RTL NITRO 06:15 bis 07:05 Krimiserie Simon & Simon Kunstfehler sind keine Kunst USA 1985 Live TV Merken A.J. und Rick gehen weiterhin beruflich getrennte Wege. Eines Tages werden sie in ihrem eigenen Haus Opfer eines Überfalls und kommen nur wie durch ein Wunder mit dem Leben davon. Die Brüder beschließen wieder zusammen zu arbeiten, als sie herausfinden, dass das FBI hinter ihnen her ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jameson Parker (Andrew Jackson 'A.J.' Simon) Mary Carver (Cecilia Simon) Tim Reid (Detective Marcel Brown) Gerald McRaney (Rick Simon) Bucklind Beery (Watchman) Luca Bercovici (Bobby Williams) Ray Buktenica (Robert Talbot) Originaltitel: Simon & Simon Regie: Jackie Cooper, Burt Kennedy Drehbuch: Philip DeGuere, George Geiger Musik: Joseph Conlan, Barry DeVorzon, Rocky Davis