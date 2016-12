n-tv 03:50 bis 04:35 Dokumentation Der Jesus-Code - Das Geheimnis der Geschwister USA 2015 2016-12-04 15:05 16:9 HDTV Live TV Merken Viel wird in der Bibel über das Leben Jesu Christi erzählt: Von seinen Wegen, seinen Anhängern, seinem Tod. Doch eine Person taucht dabei so gut wie niemals auf: Einer seiner Brüder Jakobus der Gerechte. Entdeckungen des vergangenen Jahrzehnts beweisen die Identität des Mannes. Doch warum spielt er in der Geschichte Jesu kaum eine Rolle? Die n-tv Dokumentation zeigt die spannenden Hintergründe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jesus Code

