Dokumentation Verrückte Tierwelt - Tierische Tabus

Bei vielen Tierarten wird nicht zwischen "hetero-" und "homosexuell" unterschieden. Forscher konnten unter Japanmakaken gleichgeschlechtliche Liebe unter Weibchen feststellen. Die starken Löwen in der afrikanischen Savanne pflegen teilweise sehr intime Männerfreundschaften. Ein ganz besonderes Rätsel ist die mexikanische Schienenechse, die in der Lage ist, eine jungfräuliche Geburt zu erleben. Die n-tv Dokumentation zeigt Erstaunliches, was in der Tierwelt allerdings völlig normal ist.

Originaltitel: World's Weirdest: Freaky All-Stars