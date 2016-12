n-tv 06:10 bis 07:00 Dokumentation Safari-Paparazzi: Wildlife pur SA 2009 16:9 HDTV Live TV Merken Sich anzupassen ist die beste Möglichkeit, in der Wildnis zu überleben. Der Gruppenhalt einer Tierart ist besonders wichtig, wenn es um die Verteidigung geht. Manchmal wird man während einer Safari Zeuge einzigartiger Szenen. Wie schützen Mütter ihre Jungen vor Raubtieren? Welche Strapazen nehmen sie dafür in Kauf? Die Dokumentation zeigt das Verhalten innerhalb bestimmter Tierarten. Theo Pagel, Direktor des Kölner Zoos, kommentiert und erklärt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught In the Act