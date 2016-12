Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2014 16:9 HDTV Merken Eine Frau gewährte einer verängstigen Nachbarin Unterschlupf, die vor ihrem brutalen Ehemann floh, und geriet dadurch selbst in die Schusslinie des Schlägers. Sie ruft die Polizei, nachdem der Mann seine Frau gewaltsam verschleppt hat. Im Anschluss will eine Autofahrerin einen Förster anzeigen. Bei Baumfällarbeiten ist ein Baumstamm auf ihr Auto gekracht und hat sie und ihre Tochter fast erschlagen. Schuld sei der Förster, der angeblich keine Warnschilder aufgestellt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife