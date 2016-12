RTS Deux 18:10 bis 19:00 Sonstiges Covert Affairs La confiance en règne USA 2014 Untertitel Merken Annie décide de quitter la CIA pour travailler avec McQuaid et découvre l'existence d'un lien entre lui et l'attentat de Chicago. Pendant ce temps, Joan et Calder découvrent qu'Auggie était au courant de la condition de santé d'Annie et l'a couverte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Piper Perabo (Annie Walker) Christopher Gorham (Auggie Anderson) Kari Matchett (Joan Campbell) Hill Harper (Calder Michaels) Nic Bishop (Ryan McQuaid) Peter Gallagher (Arthur Campbell) Perrey Reeves (Caitlyn Cook) Originaltitel: Covert Affairs Regie: Emile Levisetti Drehbuch: Joseph Sousa Musik: Toby Chu Altersempfehlung: ab 12