RTS Deux 15:00 bis 15:50 Sonstiges Once Upon a Time La voix de la liberté USA 2015 Gold, Regina et les trois reines des ténèbres retiennent August en otage pour qu'il dévoile ce qu'il sait sur l'auteur. Emma, David, Crochet et Marie Margaret partent à la recherche de Regina. Celle-ci parvient à leur adresser un message les prévenant du retour de Gold à Storybrooke. Ils partent immédiatement voir Belle pour récupérer la dague, mais elle n'est plus en sa possession. Crochet conclut un pacte avec Cruella, qu'il connaît bien, afin de connaître la raison du retour de Gold... Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Evil Queen / Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Killian Jones / Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Steve Pearlman Drehbuch: Andrew Chambliss, Dana Horgan Musik: Mark Isham