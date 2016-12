Sat.1 22:15 bis 00:20 Actionfilm Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall USA 1984 2016-12-03 02:00 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Axel Foley ist ein Cop in Detroit - allerdings ein recht ungewöhnlicher: Seine Methoden hat er nicht auf der Polizeiakademie gelernt, und deshalb ist er bei seinen Vorgesetzten nicht gerade beliebt. Besonders weil nach seinen eigensinnigen Aktionen meistens ein Bild der Verwüstung zurückbleibt. Als man Axel verbietet, den Mord an seinem Jugendfreund aufzuklären, ermittelt er auf eigene Faust. Eine Spur führt in das Nobelviertel von Beverly Hills ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Det. Axel Foley) Judge Reinhold (Det. William 'Billy' Rosewood) John Ashton (Det. Sgt. John Taggart) Lisa Eilbacher (Jeannette 'Jenny' Summers) Ronny Cox (Lt. Andrew Bogomil) Steven Berkoff (Victor Maitland) James Russo (Mikey Tandino) Originaltitel: Beverly Hills Cop Regie: Martin Brest Drehbuch: Daniel Petrie Jr. Kamera: Bruce Surtees Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 12