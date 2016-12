RTL Passion 03:10 bis 04:00 Serien Providence Geduldsprobe USA 2001 Merken Joanie ist stinksauer: Die Krankenversicherung will nur einen kleinen Teil von Jims Behandlungskosten bezahlen, was die Familie vor ernste finanzielle Schwierigkeiten stellt. Verschärft wird das Problem durch Jims neues 'Hobby', dem TV Shopping. Als sich schließlich im Hansen Haus Gartenzwerge, Plastikflamingos, Planschbecken, Bäume und Fitnessgeräte nur so stapeln, platzt Joanie der Kragen. Sie brüllt ihren Vater an und gibt die Sachen weg. Im Komitee für die "Hilfe für Brustkrebskranke" trifft Syd wieder auf Joes Ex Frau Erica und freundet sich mit ihr an. Erica erzählt von ihrer Freundin Lynn, die nach einer Brustamputation ewig auf die Wiederaufbau OP warten soll. Syd erklärt sich bereit, Lynn zu treffen und nimmt kurz darauf den Eingriff an ihr vor. Erica ist überglücklich. Als Joe auf einer Party mitbekommt, wie gut sich Syd und Erica verstehen, ist er entsetzt. Eifersüchtig und beleidigt verdrückt er sich. Syd ist ratlos, hat aber zurzeit andere Probleme: Um die finanzielle Situation der Hansens in den Griff zu bekommen, soll eine Praxisvertretung eingestellt werden. Die angetretenen Kandidaten sind jedoch völlig indiskutabel bis ein gewisser Dr. Sam Magala zur Tür hereinkommt, ein sympathischer Kenianer mit jeder Menge Witz und Sachkenntnis und den Taschen voller Süßigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Maria Pitillo (Tina) Originaltitel: Providence Regie: Monica Wyatt Drehbuch: John Masius, Elle Triedman

