RTL Passion 21:10 bis 22:10 Serien Outlander Schmerz USA 2016 2016-12-03 01:30 Nachdem sie der Falle des Dukes von Sandringham entkommen konnten und ihn endgültig vernichtet haben, sind Jamie und Claire in Inverness angekommen. Fünf Monate des Rückzugs bei widrigen Bedingungen haben ihre Spuren an den Männern hinterlassen. Sie sind körperlich und seelisch ausgelaugt. Auch Claire ist in keiner guten Verfassung. Die große Schlacht von Culloden, die sie vorausgesagt hat und die sie um jeden Preis verhindern wollte, steht kurz bevor. Die Geschichtsbücher sagen, dass die Highlander diese Schlacht gnadenlos verlieren und ihre Leben und ihre Kultur auf diesem Schlachtfeld zurücklassen werden. Als wäre diese Last nicht schon groß genug, trifft Claire erneut auf ihren schlimmsten Feind Black Jack Randall. Dieser bittet Claire tatsächlich um Hilfe für seinen kranken Bruder und verrät ihr im Gegenzug den Aufenthalt von Cumberlands Armee. Diese Information könnte sich für die Truppen des Prinzen als entscheidender Vorteil erweisen. Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Philip John Drehbuch: Ira Steven Behr, Anne Kenney Kamera: Neville Kidd, Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16