RTL Passion 15:30 bis 15:50 Comedyserie Vicious Das Dinner GB 2013 Weil seine Schauspielkarriere weiter stockt, will Freddie sich etwas Gutes tun und lädt seinen Nachbarn Ash zu Stuarts Dinnerparty ein. Als die Gäste mitbekommen, dass Ash seiner Begleiterin zuliebe vegan essen will, schaukeln sich die übrigen Gäste mit ihrem Spott gegenseitig hoch. Beim Treffen mit ihrem Online-Date in Argentinien erlebt Violet unterdessen eine böse Überraschung. Schauspieler: Derek Jacobi (Stuart Bixby) Hazel Douglas (Mildred Bixby) Ian McKellen (Freddie Thornhill) Iwan Rheon (Ash Weston) Frances de la Tour (Violet Crosby) Philip Voss (Mason) Marcia Warren (Penelope) Originaltitel: Vicious Regie: Ed Bye Drehbuch: Gary Janetti